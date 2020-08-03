Министр здравоохранения выздоровел и вернулся на работу

После выписки Сабиржан Абдикаримов еще неделю работал удаленно, находясь на домашнем карантине
Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов вышел на работу. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.
«После стационарного лечения министр ещё неделю находился на домашнем карантине, соблюдая режим самоизоляции. За время его отсутствия его обязанности временно были возложены на заместителя министра Мадамина Каратаева», - объяснили там.
Начиная с сегодняшнего дня министр снова работает в штатном режиме.
Напомним, в начале июля у Сабиржана Абдикаримова диагностировали внебольничную пневмонию, а у его заместителя Нурболота Усенбаева – коронавирус. По данным Минздрава, обоих госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.
VESTI.KG
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