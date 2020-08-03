В отеле Бишкека сотрудник ГБР угрожал посетителям автоматом из-за отказа заселяться. Милиция начала расследование

В одной из гостиниц Бишкека сотрудник группы быстрого реагирования (ГБР) угрожал автоматом нескольким посетителям из-за того, что те отказались заселяться.

Видео инцидента выложили в инстаграм-паблике bezpredelkg.

На видео мужчина угрожает автоматом нескольким людям, затем бьёт одного из них по лицу оружием.

«Стреляй давай! Стреляй говорю», — кричит мужчина за кадром, который затем получил удар по лицу автоматом.

В описании к видео сообщается, что двое мужчин хотели снять комнату в гостинице на ночь, но отказались.

«Администратор сразу вызвал ГБРщиков. Говорит, что они обязаны заплатить, хотя они даже не заселились. Их взяли в западню. Далее приехали сотрудники ГБР и начали наезжать на ребят и избивать, пользуясь своими “полномочиями”», — говорится в описании.

В пресс-службе УВД Первомайского района сообщили, что инцидент произошёл 1 августа и зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство».

«Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Подробную информацию сообщим позже», — отметили в УВД.

Это не первый инцидент, в котором сотрудники ГБР оказываются в центре внимания. В Бишкеке 26 июня произошла авария с участием автомобиля ГБР.

В аварии тогда пострадали певица Асель Кадырбекова, водитель и пассажир автомобиля ГБР. Все они были госпитализированы.



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