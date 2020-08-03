Суд по делу о событиях в Кой-Таше будет проходить в онлайн-режиме

Член партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице фейсбуке рассказала, что суд по делу о событиях в селе Кой-Таш проходит в онлайн-режиме.

Главный обвиняемый по этому делу бывший президент Алмазбек Атамбаев. Жолдубаева также проходит обвиняемой.

По ее словам, для проведения онлайн-заседания суда, установлена связь с СИЗО-1.

28 июля судья Марат Сыдыков выступил с предложением проводить заседания онлайн, потому что болеют адвокаты и прокуроры, а обвиняемых, содержащихся под арестом в СИЗО, на процесс не привозят.

Однако адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев рассказал «Клоопу», что если заседания проведут онлайн, то это будет считаться нарушением Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

«УПК не прописывает эти процедуры, в таком виде, в котором их описывает судья. На мой взгляд, это уже нарушение УПК, потому что это выходит за рамки кодекса», — сказал тогда адвокат.

Такого же мнения придерживается адвокат Замир Жоошев. По его словам, во время онлайн-процесса обвиняемые лишаются права на защиту.

«При онлайн-заседании мы, адвокаты, не можем на месте обсуждать с подзащитными детали уголовного дела и вопросы, связанные с оказанием гарантированной конституцией юридической помощи», — написал Жоошев.

При этом, по данным Верховного суда, судебные заседания в судах Бишкека проводятся онлайн с 7 июля.

В суде рассказали, что такое решение позволяет минимизировать скопления участников процесса и предотвратить распространение коронавируса.

Неявка сторон из-за пандемии COVID-19

Адвокаты, принимающие участие в процессе, неоднократно просили судью перенести заседания по событиям в Кой-Таше из-за неявки стороны потерпевших, болезни адвокатов и ситуации с коронавирусом.

После смерти из-за коронавируса и пневмонии прокурора Рустама Кожобекова и адвоката Кайрата Загибаева, которые работали над делом, адвокаты также просили перенести заседания. Однако судья продолжил назначать процессы несколько раз в неделю.

События в селе Кой-Таш

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда при штурме погиб один спецназовец и пострадали около сотни человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел и обвинили бывшего президента в организации массовых беспорядков, организации захвата заложников, организации убийства и покушения на убийство.

По делу о незаконном освобождении Батукаева суд уже приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Kloop. kg