Казахские власти обязали граждан носить маски на улице

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова вынесла постановление, обязующее граждан постоянно носить маски на улице.
В отношении нарушителей будут применены административные меры. В постановлении говорится, что нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
До этого казахстанцы обязались носить маски в аптеках, магазинах, медицинских учреждениях, офисах и предприятиях, обслуживающих население.
Чуть ранее Нур-Султан продлил карантин в стране на две недели, с 5 августа.
По стране коронавирус был выявлен у более чем 87 тысяч человек, 793 человека скончались. Казахские власти не включают в эту статистику жертв пневмонии. С начала года до середины месяца пневмонией заболели 234 тысячи человек, умерли 3 тысячи 327 человек.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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