Качкынбек Булатов, правозащитник: «Правительство должно уделить особое внимание перевозке угля…»

"Мы должны требовать этого у правительства".
— Осталось немного времени и зима обнажит свои клинки. Правительство должно изменить график поставки угля из разреза Кара-Кече, чтобы водители большегрузных машин работали эффективно, чтобы облегчить их работу. Бывали случаи, когда зимой водители простаивали в очереди в холодную погоду, а споры из-за очереди доводили до человеческой гибели. К тому же зимой Кызарт оказывается в снегу и автомашины попадают в ДТП. Водители вынуждены терпеть все эти трудности только для того, чтобы заработать. Поэтому правительству следует изменить график приобретения угля. Например, уголь из Казахстана можно поставлять в январе, феврале, марте, а в остальное время можно привозить из нашего Кара-Кече. Это облегчило бы процесс и стимулировало бы добычу угля. Мы должны требовать этого у правительства.
Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 29.07.2020 / стр. 10, gezitter.org
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