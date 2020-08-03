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Подробности Общество Просмотров: 10

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 11 летальных исхода от COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 1420 Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии: ▪️ Бишкек – 4

▪️ г. Ош – 1

▪️ Чуйская область – 1

▪️ Нарынская область – 1

▪️ Джалал-Абадская область – 3

▪️ Баткенская область – 1 🔻Всего за сутки зарегистрировано смертей: 11 🔻Всего за весь период: 1420