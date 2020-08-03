В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 410 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровел 653 пациент

Бишкек, "Саясат. kg". Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
⚡️Бишкек - 94
⚡️Ош – 47
⚡️Чуйская область – 33
⚡️Ошская область - 79
⚡️Таласская область – 8
⚡️Нарынская область – 12
⚡️Иссык-Кульская область – 66
⚡️Джалал-Абадская область – 37
⚡️Баткенская область - 34
🔺Всего за сутки зарегистрировано: 410
🔺Всего за весь период: 37129
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
📍 Бишкек – 167
📍 Ош – 29
📍 Чуйская область – 201
📍 Ошская область – 77
📍 Таласская область – 42
📍 Нарынская область – 7
📍 Иссык-Кульская область – 69
📍 Джалал-Абадская область – 40
📍 Баткенская область – 21
🔻 Всего за сутки зарегистрировано: 653
🔻 Всего за весь период: 27 927
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