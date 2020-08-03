В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 410 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровел 653 пациент

Бишкек, "Саясат. kg". Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

⚡️Бишкек - 94

⚡️Ош – 47

⚡️Чуйская область – 33

⚡️Ошская область - 79

⚡️Таласская область – 8

⚡️Нарынская область – 12

⚡️Иссык-Кульская область – 66

⚡️Джалал-Абадская область – 37

⚡️Баткенская область - 34

🔺Всего за сутки зарегистрировано: 410

🔺Всего за весь период: 37129

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

📍 Бишкек – 167

📍 Ош – 29

📍 Чуйская область – 201

📍 Ошская область – 77

📍 Таласская область – 42

📍 Нарынская область – 7

📍 Иссык-Кульская область – 69

📍 Джалал-Абадская область – 40

📍 Баткенская область – 21

🔻 Всего за сутки зарегистрировано: 653

🔻 Всего за весь период: 27 927