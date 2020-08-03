Бишкек. Тактика не сработала. Кто понесет ответственность за ошибки в борьбе с COVID-19?

Ситуация с распространением коронавируса в Кыргызстане показала, что система здравоохранения не была готова к пандемии.
В стране не хватает мест в больницах и медицинских работников. Соседние государства начали готовиться к вспышке COVID-19 после регистрации у них первых случаев.
В нашей республике же решили пойти своим путем и начали строить две больницы в Бишкеке и Оше только спустя четыре месяца после выявления первого зараженного коронавирусом.
Эксперты в здравоохранении винят во всем правительство и Жогорку Кенеш. Именно они, по их мнению, не среагировали вовремя. В то время как медики заявляли о нехватке СИЗ и просили помощи, им просто закрывали рот и заставляли публично извиняться.
В это тяжелое для страны время активизировались волонтеры и простые граждане. Они на собственные деньги и средства спонсоров открывают стационары, покупают лекарства и машины для скорой помощи. Пока кыргызстанцы пытались сами решить массу проблем, в отставку ушли министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев и глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. Первый, напомним, обещал собственной головой ответить за борьбу с COVID-19, но ничего не сделал. Второй покинул пост в самый пик разгула новой инфекции. Впрочем, о нем все уже забыли.
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596364260
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!