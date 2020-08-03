Из Беларуси и ряда стран вернулись граждане Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики продолжается.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о прибытии 3 августа 2020 года 137 граждан Кыргызской Республики из Республики Беларусь рейсом авиакомпании «Avia Traffic Company» по маршруту «Минск-Бишкек».

Чартерный рейс осуществлен во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана.

Список пассажиров был сформирован посольствами КР в Украине во взаимодействии с загранучреждениями КР в европейских странах.

✅ Данным рейсом были возвращены кыргызстанцы, в том числе студенты из Украины, Беларуси Австрии, Великобритании, Германии, Литвы,Италии, Польши, Швеции, Финляндии.

Следует отметить, что список пассажиров формировался согласно заявкам, ранее поданным в загранучреждения Кыргызской Республики в странах Европы.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики продолжается.