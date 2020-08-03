Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 7

Из Беларуси и ряда стран вернулись граждане Кыргызстана 

Бишкек, "Саясат. kg".  Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики продолжается.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о прибытии 3 августа 2020 года 137  граждан Кыргызской Республики из Республики Беларусь рейсом авиакомпании «Avia Traffic Company» по маршруту «Минск-Бишкек».  

Чартерный рейс осуществлен во исполнение поручения Президента и Правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана.

Список пассажиров был сформирован посольствами КР в Украине во взаимодействии с загранучреждениями КР в европейских странах. 

✅ Данным рейсом были возвращены кыргызстанцы, в том числе студенты из Украины, Беларуси Австрии, Великобритании, Германии, Литвы,Италии, Польши, Швеции, Финляндии. 

Следует отметить, что список пассажиров формировался согласно заявкам, ранее поданным в загранучреждения Кыргызской Республики в странах Европы.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики продолжается.

 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить