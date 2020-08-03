Ученые установили опасность реакции иммунитета в борьбе с коронавирусом

Коронавирус вызывает в организме человека мощную ответную реакцию иммунитета, которая мешает борьбе с распространением инфекции.
Данные ученых из Университета Сан-Франциско опубликованы на портале MedicalXpress.
Последние данные о количестве заболевших коронавирусом в России и в мире, свежую информацию о тестировании граждан и новые меры, подготовленные российскими властями для противодействия распространению инфекции вы можете найти в ежедневном отчете Коммуникационного центра Правительства РФ — .
Больше новостей и оперативной информации о распространении коронавируса в России — на сайте стопкоронавирус.рф.
Эксперты выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения. И из-за этой скорой и мощной реакции иммунитета у пациентов на 11-й день заболевания часто развивается тяжелая пневмония, известная как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).
В ходе исследования ученые также установили, что коронавирус способен проникать и заражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. Он действует с помощью белковых шипов, которые легко «разрезают» защитный барьер человеческой клетки. Органы дыхания являются самым легким путем для проникновения инфекции в организм, уточняется в исследовании.
Информация о распространении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, впервые появилась в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
Источник: Известия
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!