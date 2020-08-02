За сутки выздоровели от коронавируса 848 пациентов

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 27 274

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

-Бишкек – 305

-Чуйская область – 65

-Ошская область – 35

-Таласская область – 42

-Нарынская область – 43

-Иссык-Кульская область – 132

-Джалал-Абадская область – 155

-Баткенская область – 41

-Ош – 30

Всего за сутки зарегистрировано: 848. Всего за весь период: 27 274