За сутки выздоровели от коронавируса 848 пациентов

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 27 274
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
-Бишкек – 305
-Чуйская область – 65
-Ошская область – 35
-Таласская область – 42
-Нарынская область – 43
-Иссык-Кульская область – 132
-Джалал-Абадская область – 155
-Баткенская область – 41
-Ош – 30
Всего за сутки зарегистрировано: 848. Всего за весь период: 27 274
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