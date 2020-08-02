Активиста, угрожавшего застрелить мужчину, оправдали. Он член политсовета партии

Активиста и бизнесмена Улана Саламатова, ранее подозреваемого в хулиганстве, оправдали.

Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.



По словам Улана Саламатова, экспертиза показала, что в его автомобиле было спортивное, а не боевое оружие.

«Вышла неправильная информация, однако я не стал оправдываться. 31 августа прошлого года я участвовал в соревнованиях по спортивной стрельбе. По дороге меня стал прижимать другой водитель. На светофоре мы поругались, но я уехал. После этого водитель обиделся и написал заявление. Позже меня остановили милиционеры и обнаружили в машине спортивное оружие, в СМИ вышла неправильная информация. Сейчас мы подружились с тем водителем», — сказал он.

Напомним, что 31 августа 2019-го в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестного мужчины, угрожавшего застрелить его из оружия, похожего на автомат Калашникова. Хулиганом оказался бизнесмен Улан Саламатов. Сейчас он баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша.

Отметим, что Улан Саламатов стал членом политсовета партии «Бир Бол». Недавно политорганизация презентовала обновленный состав.



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