В Кыргызстане выявили 420 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 36719
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
-Бишкек - 112
-Ош – 19
-Чуйская область – 13
-Ошская область - 55
-Таласская область – 8
-Нарынская область – 15
-Иссык-Кульская область – 98
-Джалал-Абадская область – 79
-Баткенская область - 21
Всего за сутки зарегистрировано: 420. Всего за весь период: 36719
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