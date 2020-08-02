В Кыргызстане выявили 420 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 36719

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

-Бишкек - 112

-Ош – 19

-Чуйская область – 13

-Ошская область - 55

-Таласская область – 8

-Нарынская область – 15

-Иссык-Кульская область – 98

-Джалал-Абадская область – 79

-Баткенская область - 21

Всего за сутки зарегистрировано: 420. Всего за весь период: 36719

