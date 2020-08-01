В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 494 случая заражения COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
⚡️Бишкек - 112
⚡️Ош – 66
⚡️Чуйская область – 33
⚡️Ошская область - 95
⚡️Таласская область – 2
⚡️Нарынская область – 16
⚡️Иссык-Кульская область – 94
⚡️Джалал-Абадская область – 53
⚡️Баткенская область - 23
Всего за сутки зарегистрировано: 494. Всего за весь период: 36299
COVID-19: Республиканский штаб
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