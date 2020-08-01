В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 494 случая заражения COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

⚡️Бишкек - 112

⚡️Ош – 66

⚡️Чуйская область – 33

⚡️Ошская область - 95

⚡️Таласская область – 2

⚡️Нарынская область – 16

⚡️Иссык-Кульская область – 94

⚡️Джалал-Абадская область – 53

⚡️Баткенская область - 23

Всего за сутки зарегистрировано: 494. Всего за весь период: 36299

COVID-19: Республиканский штаб