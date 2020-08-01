В Таласе скончался велосипедист, которого сбил советник полпреда

Пьяный советник полпреда в Таласской области сбил велосипедиста
В реанимации больницы в Таласской области скончался 26-летний велосипедист, которого накануне сбил автомобиль. Информацию VB.KG подтвердили в силовых структурах.
Сообщается, что молодой человек скончался сегодня ночью.
Напомним, велосипедиста, который двигался по обочине автодороги, сбил советник полномочного представителя правительства в Таласской области Марслатбек Шералиев. После этого, его автомашина врезалась в стоящий грузовик. Шералиев не стал скрываться с места ДТП. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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