Вызовы на допросы за критику в Сети. Подписку о неразглашении можно не давать

Медиаэксперт Акмат Алагушев заявил 24.kg, что юристам трудно судить, какие права и свободы граждан нарушаются в случае их вызова на допрос в органы, если они дают подписку о неразглашении.
По его словам, человек, которому прислали повестку и пригласили на беседу, подписку о неразглашении давать не обязан и имеет право отказаться.
«По сути, мы понимаем, что допросы ведутся с целью напугать, потому как нет состава преступления. Но пока нет заявления об обжаловании действий следователя, нет конкретики, зачем вызывали, о чем спрашивали, по какой статье, мы можем только строить предположения. То есть каждый предмет нужно разбирать отдельно, однако только в том случае, если мы будем знать, о чем шла речь в кабинете следователя», — пояснил медиаэксперт.
Если вас вызвали на допрос, вы обязаны поинтересоваться, по какой статье начато досудебное производство и при чем тут вы. Если вы как свидетель проходите, имеете право не давать показания против себя, так как есть свидетельский иммунитет. - Акмат Алагушев
Он добавил, что если граждане не будут заявлять, не будут говорить, а продолжат давать подписку о неразглашении, то юристы не могут квалифицировать действия следователя как нарушение.
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