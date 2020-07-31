За сутки от COVID-19 в Кыргызстане выздоровели 1052 человек

Бишкек, "Саясат. kg". За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
📍 Бишкек – 393
📍 Ош – 136
📍 Чуйская область – 87
📍 Ошская область – 84
📍 Таласская область – 63
📍 Нарынская область – 33
📍 Иссык-Кульская область – 75
📍 Джалал-Абадская область – 103
📍 Баткенская область – 78
🔻 Всего за сутки зарегистрировано: 1052
🔺 Всего за весь период: 25 526
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