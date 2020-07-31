За сутки от COVID-19 в Кыргызстане выздоровели 1052 человек

Бишкек, "Саясат. kg". За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

📍 Бишкек – 393

📍 Ош – 136

📍 Чуйская область – 87

📍 Ошская область – 84

📍 Таласская область – 63

📍 Нарынская область – 33

📍 Иссык-Кульская область – 75

📍 Джалал-Абадская область – 103

📍 Баткенская область – 78

🔻 Всего за сутки зарегистрировано: 1052

🔺 Всего за весь период: 25 526

