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Новые случаи летальных исходов от COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". С  учетом внебольничной пневмонии

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

▪️ Бишкек – 2
▪️ Ош– 1
▪️ Чуйская область – 3
▪️ Ошская область – 2
▪️ Нарынская область – 1
▪️ Иссык-Кульская область – 4
▪️ Баткенская область - 1

🔻Всего за сутки зарегистрировано смертей: 14

🔻Всего за весь период: 1378

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб

           

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