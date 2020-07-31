Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 35805.

⚡️Бишкек - 221

⚡️Ош – 52

⚡️Чуйская область – 42

⚡️Ошская область - 81

⚡️Таласская область – 22

⚡️Нарынская область – 13

⚡️Иссык-Кульская область – 82

⚡️Джалал-Абадская область – 102

⚡️Баткенская область - 47

🔺Всего за сутки зарегистрировано: 662

🔺Всего за весь период: 35805

COVID-19: Республиканский штаб