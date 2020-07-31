Новые случаи COVID-19 U07.1  и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек, "Саясат. kg". Всего за весь период: 35805.
⚡️Бишкек - 221
⚡️Ош – 52
⚡️Чуйская область – 42
⚡️Ошская область - 81
⚡️Таласская область – 22
⚡️Нарынская область – 13
⚡️Иссык-Кульская область – 82
⚡️Джалал-Абадская область – 102
⚡️Баткенская область - 47
🔺Всего за сутки зарегистрировано: 662
🔺Всего за весь период: 35805
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