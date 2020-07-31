Коронавирус в Кыргызстане. За весь период скончались 73 медработника

В Кыргызстане за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 73 медика.
Такие данные привел республиканский штаб.
По его данным, умерли 44 врача, 18 специалистов со средним медобразованием, 3 — младших медработника, 8 — прочий персонал.
В штабе уточнили, что в список включены все медработники из организаций здравоохранения Минздрава, частных организаций, медслужбы других ведомств и пенсионеры.
«Компенсационные выплаты будут начисляться после проведения полного эпидемиологического расследования согласно положению «О компенсационных выплатах», утвержденному приказом Министерства здравоохранения», — добавили в штабе.
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