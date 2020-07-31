Собаки могут определять COVID-19 с точностью до 94 процентов, заявляют ученые

Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом.
Согласно утверждениям специалистов, выбор материала был произведен правильно в 94 процентах случаев. Исследование проведено Университетом ветеринарной медицины Ганновера, сообщает BMC Infectious Diseases.
Отмечается, ученые выдвинули предположение, что собаки способны принять участие в предотвращении массового распространения коронавирусной инфекции в местах наибольшего скопления людей, к примеру, в аэропортах, на стадионах и любых других открытых местностях.
В эксперименте, проводимом исследователями, приняли участие восемь собак. Животным потребовалось около двух недель, чтобы выработать привычку к новым формам тренировки. Ученые также обучали собак семь дней.
На втором этапе эксперимента специалисты провели контрольное исследование. В нем были задействованы образцы биоматериала семи зараженных коронавирусом пациентов и семи абсолютно здоровых людей. Собакам был предоставлен выбор из слюны и трахеобронхиального секрета. Специалисты не выявили разницы в способности к поиску того или иного биоматериала. Правильность выбора животных составила 94 процента.
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