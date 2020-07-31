Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.
«Уважаемые соотечественники!
Дорогие мусульмане!
Поздравляю всех вас со священным праздником Курман айт.
В этот день мы возносим молитвы Всевышнему, осознавая наивысшую ценность подаренной нам жизни, стараемся очистить души и укрепить веру.
В этом году праздник Курман Айт нам приходится отмечать в условиях пандемии, охватившей все человечество.
И в этот великий день я прошу у Всевышнего, чтобы наш благословенный народ как можно быстрее избавился от болезни, чтобы у нас была процветающая страна и сильное государство.
Я желаю каждому из моих соотечественников крепкого здоровья, долгих лет жизни, всем семьям — счастья и благополучия.
Пусть Всевышний примет ваши жертвоприношения и вознаградит вас за благие дела.
Пусть нам всегда сопутствует успех, а жизнь будет полна добра.
Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и благоденствие.
Пусть Всевышний всегда оберегает наш любимый Кыргызстан!»
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