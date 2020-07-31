Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

​Поздравляю всех вас со священным праздником Курман айт.

​В этот день мы возносим молитвы Всевышнему, осознавая наивысшую ценность подаренной нам жизни, стараемся очистить души и укрепить веру.

​В этом году праздник Курман Айт нам приходится отмечать в условиях пандемии, охватившей все человечество.

​И в этот великий день я прошу у Всевышнего, чтобы наш благословенный народ как можно быстрее избавился от болезни, чтобы у нас была процветающая страна и сильное государство.

Я желаю каждому из моих соотечественников крепкого здоровья, долгих лет жизни, всем семьям — счастья и благополучия.

Пусть Всевышний примет ваши жертвоприношения и вознаградит вас за благие дела.

​Пусть нам всегда сопутствует успех, а жизнь будет полна добра.​

Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и благоденствие.

​Пусть Всевышний всегда оберегает наш любимый Кыргызстан!»