Врач рассказала, что медикам не выплачивают надбавки. Ей грозят увольнением

По ее словам, после выхода публикации, ей позвонило начальство и пригрозило не только увольнением, но и расправой.
Семейному врачу Индире Казиевой, которая рассказала 24.kg, что медикам поликлиники в селе Таш-Добо до сих пор не выплатили надбавки, грозят увольнением.
По ее словам, после выхода публикации, ей позвонило начальство и пригрозило не только увольнением, но и расправой.
«Меня стали отчитывать, зачем я опять начала жаловаться. Сказали, если еще раз заявлю о проблемах, то уволят сразу. Мне уже два раза выносили выговор за то, что правду рассказываю. Хотят мне рот заткнуть. Я и так молчала. Не знаю, что делать. Боюсь, что до вечера издадут приказ о моем увольнении», — говорит Индира Казиева.
Отметим, ранее медики, рассказавшие о проблемах в системе здравоохранения, также сообщали об угрозах со стороны руководства. Бывший врач Иссык-Атинского ЦСМ Бектур Апышев писал в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными. Руководство заставило его извиниться на камеру. После этого в соцсетях развернулся флешмоб в защиту врачей. Позже он уволился из ЦСМ, сейчас работает в одном из столичных дневных стационаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161244
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