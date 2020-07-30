Врач рассказала, что медикам не выплачивают надбавки. Ей грозят увольнением

По ее словам, после выхода публикации, ей позвонило начальство и пригрозило не только увольнением, но и расправой.



Семейному врачу Индире Казиевой, которая рассказала 24.kg, что медикам поликлиники в селе Таш-Добо до сих пор не выплатили надбавки, грозят увольнением.



По ее словам, после выхода публикации, ей позвонило начальство и пригрозило не только увольнением, но и расправой.

«Меня стали отчитывать, зачем я опять начала жаловаться. Сказали, если еще раз заявлю о проблемах, то уволят сразу. Мне уже два раза выносили выговор за то, что правду рассказываю. Хотят мне рот заткнуть. Я и так молчала. Не знаю, что делать. Боюсь, что до вечера издадут приказ о моем увольнении», — говорит Индира Казиева.

Отметим, ранее медики, рассказавшие о проблемах в системе здравоохранения, также сообщали об угрозах со стороны руководства. Бывший врач Иссык-Атинского ЦСМ Бектур Апышев писал в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными. Руководство заставило его извиниться на камеру. После этого в соцсетях развернулся флешмоб в защиту врачей. Позже он уволился из ЦСМ, сейчас работает в одном из столичных дневных стационаров.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161244