Мы чудом спасли ему жизнь! О работе российских врачей в КР

Как российские медики работают в кыргызстанских больницах, чем отличается лечение от COVID-19 в Кыргызстане и за границей, читайте в материале Sputnik.

В Кыргызстан из России прибыло больше 60 медицинских специалистов. Большинство бригад отправили в регионы страны. Одна из немногих сегодня работает в военном госпитале в селе Беш-Кунгей.

У входа в здание на КПП несколько посетителей.

— Мне нужно вещи передать! Сколько можно ждать, кто-нибудь меня пустит внутрь?

— Извините, вход на территорию запрещен. Оставляйте здесь, их передадут родственникам.

Военный госпиталь в Беш-Кунгее — одно из первых мест в стране, где начали принимать пациентов с коронавирусом. С марта здесь прошли лечение больше тысячи пациентов с опасным диагнозом. Вход на территорию обязательно в масках. Эта часть госпиталя считается "зеленой" зоной.

Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019.



В "красную" журналистов без спецразрешения и защитных костюмов не пустят.

Во дворе госпиталя развернута небольшая палатка, на столе бутылка с санитайзером и салфетки.

— У нас совсем немного времени. Буквально пару минут на интервью, а потом нужно в отделение, — объяснил глава военного госпиталя Нурсеит Карабаев. Он рассказал, как дела в больнице обстояли в самом начале пандемии.

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"Обсервацию у нас проходили прибывшие из Китая и других стран. Первое время многие со скепсисом относились к инфекции, о которой заговорил весь мир. Некоторым казалось, что нас это не коснется. Несмотря на это, уже тогда в госпитале начали подготовку", — рассказал медик.



В начале июля, по словам доктора, ситуация усложнилась, мест в госпитале было впритык.

"Люди падали буквально у ворот из-за нехватки воздуха в очень тяжелом состоянии. К счастью, многих нам удалось спасти. Я помню случай, когда пациент находился практически в предсмертной агонии. Не мог дышать, ситуацию усугубляло то, что у больного было высокое давление, холецистит и проблемы с почками. Нам чудом удалось его спасти. Однако мы не всесильны, в некоторых случаях организм просто не справлялся и пациент умирал", — поделился доктор.

Сейчас ситуация немного лучше во многом благодаря помощи коллег, прибывших из России. Анестезиолог-реаниматолог Иннокентий Забара прибыл в Кыргызстан в составе первой делегации военных медиков. Он говорит, что работа в Кыргызстане не отличается от деятельности в "красных" зонах в России.

"С 23 июля мы принимаем участие в оказании помощи пациентам, которые находятся на лечении с диагнозом "коронавирус". Работа ничем не отличается от моей практики в "красных" зонах в России. Во всех странах эта болезнь протекает примерно одинаково. Безусловно, везде есть тяжелые случаи, некоторых пациентов не удается спасти, других мы вытаскиваем с того света", — сказал он.

Ситуация пока непростая, однако есть и хорошие новости. Доктор сообщил, что двоих из пяти пациентов удалось вывести из тяжелого состояния.

Медицинские работники готовятся к обследованию пациента с COVID-19 в больнице общего профиля 32-й зоны Мексиканского института социального обеспечения (IMSS) в Мехико, 20 июля 2020 года



"Сейчас у этих пациентов состояние средней тяжести. Трое пока стабильно тяжелые. Еще рано делать прогнозы, порой течение коронавирусной инфекции непредсказуемо. Всеми доступными методами мы пытаемся вытащить их из этого состояния", — поделился врач.

Глава военного госпиталя Нурсеит Карабаев отметил, что во многом благодаря работе с иностранными врачами ситуация в медицинском центре улучшилась.

"Я говорю о технической поддержке, об увеличении штата профессиональных сотрудников. Все мы знаем, что у наших коллег колоссальный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Шесть врачебно-сестринских бригад из 20 человек совместно с кыргызстанскими военными врачами около недели работают в Бишкеке и Оше. Кроме того, медики привезли аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое оборудование, а также лекарства, необходимые при лечении от COVID-19", — объяснил он.

Глава госпиталя добавил, что сложностей в работе с иностранными врачами не возникло, несмотря на разные протоколы лечения.

"Там пациентам при выявлении COVID-19 назначают противовирусные препараты, в наших протоколах таких рекомендаций нет. Если оценивать ситуацию в общем, методы лечения в наших и российских больницах очень похожи. Что касается ведения больных в отделении реанимации, где лежат самые тяжелые пациенты, знания коллег пришлись как нельзя кстати. Теперь, когда человек подключен к аппарату, будь то кислородный концентратор или ИВЛ, мы используем оборудование на максимальной мощности", — рассказал специалист.

По его словам, сегодня среди пациентов военного госпиталя есть и гражданские. В реанимации, признался врач, мест нет, однако больных с состоянием средней тяжести госпиталь принять может.

За время интервью телефоны медиков буквально разрывались от звонков.

"Врачи очень устают на смене, наш отдых уже закончился, и нужно идти в отделение", — попрощался с нами главврач.

Несколько ближайших часов врачи проведут в "красной" зоне в защитных костюмах и масках в напряженной работе.

С начала эпидемии в Кыргызстане зарегистрировано 34 512 случаев заражения COVID-19, умерли 1 347 пациентов. Среди медработников выявили 2 711 случаев COVID-19, среди них тоже есть умершие из-за коронавируса.



sputnik.kg