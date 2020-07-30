Как будет работать общественный транспорт на Курман айт

Завтра, 31 июля, в работе общественного транспорта изменений не планируется.

Об этом Kaktus.media сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что никаких распоряжений от республиканского штаба по поводу работы транспорта в праздничный день не поступало. Маршрутки, автобусы и троллейбусы будут работать по ранее утвержденному графику: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье движение будет приостановлено полностью.

Ранее ДУМК сообщало, что на площадях и в мечетях страны айт-намазы проводиться не будут.

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