Как будет работать общественный транспорт на Курман айт

Завтра, 31 июля, в работе общественного транспорта изменений не планируется.
Об этом Kaktus.media сообщили в пресс-службе мэрии.
В мэрии отметили, что никаких распоряжений от республиканского штаба по поводу работы транспорта в праздничный день не поступало. Маршрутки, автобусы и троллейбусы будут работать по ранее утвержденному графику: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье движение будет приостановлено полностью.
Ранее ДУМК сообщало, что на площадях и в мечетях страны айт-намазы проводиться не будут.
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