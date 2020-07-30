COVID-19 унес жизни 7 сотрудников ГНС

От коронавируса и внебольничной пневмонии умерли семь сотрудников Госдурственной налоговой службы КР.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За июнь и июль месяц от COVID-19 скончались:
Турат Имеров — старший инспектор центрального аппарата ГНС;
Назгуль Керимакунова — начальник отдела управления ГНС по Тогуз-Тороузскому району;
Кубатбек Асанкожоев — старший инспектор управления ГНС по Октябрьскому району города Бишкек;
Авазбек Маманазаров — старший инспектор управления ГНС по городу Кызыл-Кыя;
Гулзаада Байгудинова — старший инспектор управления ГНС по Жайылскому району;
Элмирбек Арзыматов — главный инспектор управления ГНС по Первомайскому району города Бишкек;
Кенжеахун Бостонбаев — заместитель начальника управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и Ошской области.
Руководство и коллектив ГНС КР глубоко скорбят и выражают свои искренние соболезнования близким и родным безвременно ушедших сотрудников налоговых органов.
«Кроме этого, в День национального траура по жертвам пандемии COVID-19 выражаем свои глубокие соболезнования кыргызстанцам, потерявшим своих родных и близких в результате коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
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