В день траура по жертвам COVID-19 президенты Казахстана, Таджикистана и Беларуси выразили соболезнования Сооронбаю Жээнбекову

30 июля, в День общенационального траура в память жертв коронавирусной инфекции в Кыргызстане, президенту Сооронбаю Жээнбекову выразили соболезнования главы государств.

Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме выразил соболезнования родным и близким безвременно ушедших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто борется с болезнью. Он также заверил, что «Казахстан, как и прежде готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также выразил «искренние соболезнования и сопереживание всему братскому народу Кыргызстана», отметив, что «кыргызская сторона всегда может рассчитывать на посильное содействие и поддержку со стороны Таджикистана».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей телеграмме от имени народа Беларуси и от себя лично выразил слова сочувствия и поддержки семьям умерших и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим кыргызстанцам.

Сегодня в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» прошли поминальные мероприятия с участием президента, спикера, премьер-министра, председателя Верховного суда, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и муфтия.

27 июля президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об объявлении 30 июля 2020 года днем национального траура в КР».

По данным на 30 июля, в Кыргызстане за период эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 1364 человека. Общее число всех выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 35143.



Азаттык



