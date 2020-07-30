396 млн 060 тыс. сомов компенсационных выплачено медицинским работникам за июль месяц 2020 года

Бишкек, "Саясат. kg". Из выделенных средств 29 июля 2020 года было выплачено организациям здравоохранения 225 млн сомов

В преддверии празднования Курман-айт, по решению Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики, для обеспечения компенсационных выплат медицинским работникам за июль месяц, распоряжением Правительства Кыргызской Республики №264 от 27 июля 2020 года из республиканского бюджета выделено дополнительно Министерству здравоохранения 30 млн сомов и Фонду ОМС при Правительстве КР 400,0 млн сомов.



Из выделенных средств 29 июля 2020 года было выплачено организациям здравоохранения 225 млн сомов, включая:

- г.Бишкек — 58733,8 тыс.сомов;

- Чуйская область — 37278,7 тыс.сомов;

- Ошская область и г.Ош — 34110,8 тыс.сомов;

- Баткенская область — 13054,9 тыс.сомов;

- Джалал-Абадская область – 28871,0 тыс.сомов;

- Нарынская область — 14904,8 тыс.сомов;

- Иссык-Кульская область — 24879,2 тыс.сомов;

- Таласская область — 13165,9 тыс.сомов.



Данная сумма выплачена исходя из прогнозных расчетов , учитывая факт, что не все табеля и расчетные ведомости организаций здравоохранения для проведения компенсационных выплат были подготовлены. По предварительным расчетам это составило 55-60% от необходимой суммы.



30 июля будет выплачено организациям здравоохранения еще 171,06 млн сомов для оперативного и полного проведения всех выплат медицинским работникам, работающих в очагах инфекции. Выплаты получат около 14-ти тысяч медицинских работников по всей стране.

За июль месяц в размере 851,7 млн сомов произведена выплата гарантированной заработной платы и отчислений в Социальный фонд для медицинских работников всех 230 организаций зравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.

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