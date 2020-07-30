Текебаев: Благодаря инициативе молодежи удалось спасти тысячи жизней

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев выразил соболезнование кыргызстанцам, которые потеряли близких из-за коронавируса.

Омурбек Текебаев сделал видеообращение по этому поводу и разместил его 29 июля на своей страничке в Фейсбуке, за день до Национального дня траура. Текебаев считает, что пандемия обнажила проблемы Кыргызстана в сфере здравоохранения, экономики и т.д.

«В первую неделю распространения коронавируса народ остался лицом к лицу с болезнью, словно ходили по огню. Сотни человек умерли, а остальные опасаются второй волны болезни. Чем темнее ночь, тем светлее рассвет. Пока народ не знал, на кого положиться, мы увидели, сколько энергии в нашей молодежи. Благодаря стараниям молодежи, волонтеров, была оказана большая помощь заболевшим, работникам медицины, удалось спасти тысячи жизней», — сказал он.

Омурбек Текебаев выразил соболезнование людям, которые потеряли близких, пожелал здоровья кыргызстанцам.

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, его супруга Айгуль Текебаев болели коронавирусом и вылечились.

Указом президента 30 июля был объявлен траурным днем памяти жертв коронавируса в Кыргызстане.

С начала пандемии в Кыргызстане умерли 1 тысяча 347 человек.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org