Текебаев: Благодаря инициативе молодежи удалось спасти тысячи жизней

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев выразил соболезнование кыргызстанцам, которые потеряли близких из-за коронавируса.
Омурбек Текебаев сделал видеообращение по этому поводу и разместил его 29 июля на своей страничке в Фейсбуке, за день до Национального дня траура. Текебаев считает, что пандемия обнажила проблемы Кыргызстана в сфере здравоохранения, экономики и т.д.
«В первую неделю распространения коронавируса народ остался лицом к лицу с болезнью, словно ходили по огню. Сотни человек умерли, а остальные опасаются второй волны болезни. Чем темнее ночь, тем светлее рассвет. Пока народ не знал, на кого положиться, мы увидели, сколько энергии в нашей молодежи. Благодаря стараниям молодежи, волонтеров, была оказана большая помощь заболевшим, работникам медицины, удалось спасти тысячи жизней», — сказал он.
Омурбек Текебаев выразил соболезнование людям, которые потеряли близких, пожелал здоровья кыргызстанцам.
Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, его супруга Айгуль Текебаев болели коронавирусом и вылечились.
Указом президента 30 июля был объявлен траурным днем памяти жертв коронавируса в Кыргызстане.
С начала пандемии в Кыргызстане умерли 1 тысяча 347 человек.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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