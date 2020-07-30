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Подробности Общество Просмотров: 9

За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 17 человек

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев смерти от коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова 30 июня на брифинге в правительстве.



Летальные исходы зарегистрированы:



- Бишкек – 9 человек,



- Жалал-Абадская область – 4,



- Чуйская область – 2,



- Нарынская область – 2. Белый Парус