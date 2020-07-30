Дело Текебаева. Генпрокуратура требует вызвать в суд лечащего врача политика

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд проходит под председательством Айнуры Сатаровой.

Омурбек Текебаев перенес недавно двустороннюю пневмонию и по предписанию лечащего врача должен находиться дома, соблюдая режим самоизоляции.

Однако представители гособвинения заявили ходатайство, которое суд удовлетворил, что на следующее заседание, запланированное на 3 августа, Омурбека Текебаева должны доставить, как и вызвать его лечащего врача. Он должен пояснить, действительно ли политику следует находиться 14 дней дома или он может посещать судебные слушания.

Адвокат обвиняемых Таалайгуль Токтакунова возмущена решением суда.

По ее словам, суд проигнорировал все мыслимые предписания и нормы, принятые не только на местном, но и на международном уровне, согласно которым переболевшие пневмонией и коронавирусом обязаны, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих, положенный срок не выходить из дома.

«Да, мой подзащитный выздоровел. Но у него сейчас реабилитационный период и он не может нарушить карантин. Суд должен отложить процесс на 14 дней», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.

От РЕДАКЦИИ

О! У Текебаева имеется персональный врач! В такое-то время! Роскошно для осужденного!

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