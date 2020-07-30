В Ак-Талинский район передана карета скорой помощи

Бишкек, "Саясат. kg". В указанном районе была нехватка врачей и машин скорой помощи.
29 июля по решению областного штаба, областная больница в Ак-Талинском районе получила карету скорой помощи от Нарынской областной объединенной больницы. В указанном районе была нехватка врачей и машин скорой помощи.
Решением главы Нарынской области Эмильбека Алымкулова три врача направлены в областную больницу. Кроме того, для координации эпидемиологической ситуации в районе, был направлен врач из областной больницы Талант Калдыбаев.
Отметим,что ранее прибывшие врачи из России ознакомились с эпидемиологической ситуацией в районе и оказали методическую помощь.
COVID-19: Республиканский штаб
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