В Кыргызстане ликвидируют последствия добычи урана

Работы стартовали с церемонии в Шекафтаре. Там планируют закрыть шесть шахт

В Кыргызстане начались работы по ликвидации последствий добычи урана в Центральной Азии и экологической реабилитации. Фондом экологической реабилитации в ЦА управляет Европейский банк реконструкции и развития, сообщают в пресс-службе ЕБРР.

Работы стартовали с церемонии, состоявшейся в Шекафтаре – бывшем промышленном центре у границы с Узбекистаном. Сегодня 70 процентов жителей некогда благополучного города, специализировавшегося на разработке урановых залежей, не имеют работы.

Несмотря на глобальные потрясения, вызванные пандемией коронавируса, в последние месяцы проекта подготовка непрерывно продолжалась.

Первые реабилитационные работы будут сосредоточены на закрытии шести шахт в Шекафтаре и на перемещении содержимого пяти хвостохранилищ в одно, более отдаленное.

Финансируется эта работа из средств Счета экологической реабилитации Центральной Азии (ЭРА), учрежденного и управляемого ЕБРР по поручению международного донорского сообщества.

Вскоре планируется начать работы и на других объектах в Кыргызстане. Они будут проводиться в соответствии со стратегическим мастер-планом, разработанным группой экспертов под эгидой Международного агентства по атомной энергии. В мастер-плане детально проработана экологическая реабилитации приоритетных объектов в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Эти три страны входят в мандат ЭРА, который стал самым новым среди управляемых ЕБРР фондов по выведению из эксплуатации радиационно-опасных объектов. На сегодняшний день ЭРА получил поддержку в виде взносов от Европейской комиссии, Бельгии, Швейцарии, США, Норвегии и Литвы.

В могильниках и хвостохранилищах Центральной Азии сохранился большой объем радиационно-опасных материалов. Они представляют собой угрозу для окружающей среды и для здоровья населения. Радиоактивному заражению могут подвергнуться грунтовые воды и поверхностные водоемы в этом сельскохозяйственном центре, имеющем ключевое значение для всего региона.

ЕБРР ведет активную работу в сфере ядерной безопасности и по выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов с 1993 года и продолжает эту успешную деятельность и сейчас, несмотря на проблемы, связанные с последствиями коронавирусной инфекции.

Пресс-служба ЕБРР



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