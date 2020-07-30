Глава МИД Китая: Будущее всего человечества окажется под угрозой

Глава МИД Китая Ван И по телефону обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом отношения КНР и США.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

Ван И сказал, что нынешние китайско-американские отношения стали источником беспокойства для многих в международном сообществе.

"США оставили самое важное чувство приличия и нарушили самый нижний предел международных норм. Такое поведение является жесткой, властной политикой, которую можно назвать одним словом - гегемония", - сообщается в документе.

Глава МИД призвал к бдительности в отношении США, он предполагает, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провоцирует конфликт, который может привести к новой холодной войне.

"Если такие теории заговора будут допущены, то не только китайско-американские отношения попадут в этот конфликт, но и весь мир столкнется с кризисом раскола, и будущее всего человечества окажется под угрозой", - сказано в заявлении.

По словам главы министерства, США получат "твердый и рациональный ответ" на "безрассудные" действия. Кроме того, министр напомнил о недавнем закрытии китайского генконсульства в Хьюстоне и обратил внимание на ответную реакцию Пекина в отношении американского представительства в Чэнду.

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