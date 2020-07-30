Глава МИД Китая: Будущее всего человечества окажется под угрозой

Глава МИД Китая Ван И по телефону обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом отношения КНР и США.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.
Ван И сказал, что нынешние китайско-американские отношения стали источником беспокойства для многих в международном сообществе.
"США оставили самое важное чувство приличия и нарушили самый нижний предел международных норм. Такое поведение является жесткой, властной политикой, которую можно назвать одним словом - гегемония", - сообщается в документе.
Глава МИД призвал к бдительности в отношении США, он предполагает, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провоцирует конфликт, который может привести к новой холодной войне.
"Если такие теории заговора будут допущены, то не только китайско-американские отношения попадут в этот конфликт, но и весь мир столкнется с кризисом раскола, и будущее всего человечества окажется под угрозой", - сказано в заявлении.
По словам главы министерства, США получат "твердый и рациональный ответ" на "безрассудные" действия. Кроме того, министр напомнил о недавнем закрытии китайского генконсульства в Хьюстоне и обратил внимание на ответную реакцию Пекина в отношении американского представительства в Чэнду.
URL: https://kaktus.media/418010
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!