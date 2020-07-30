Экс-посла Кылычбека Султана допрашивали по делу о захвате власти. В ГКНБ говорят иначе

Бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, при этом подчеркнул, что ему пытаются "навязать" статью "Насильственный захват власти".

Предположительно, это связано с заявлением бывшего посла о проведении 5 августа митинга за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову.

"Во-первых, у меня нет такой поддержки среди граждан Кыргызской Республики, чтобы я смог захватить власть в Кыргызстане так называемым насильственным путем.

А во-вторых, если бы у меня была такая поддержка народа, достаточная для "навешиваемого" мне "насильственного захвата" власти, то я использовал бы эту поддержку для того, чтобы выиграть парламентские выборы 4 октября", - написал Кылычбек Султан.

Его адвокат Таалайгуль Токтакунова подтвердила информацию радио "Азаттык", что ее клиента допрашивали в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти.

По ее словам, Султана вызвали на допрос в ГКНБ 23 июля, из-за отказа давать показания без адвоката допрос был перенесен на 27 июля. Токтакунова отметила, что 27 июля они пробыли в ГКНБ около трех часов. Султана допрашивался в качестве свидетеля в рамках досудебного производства по статье "Насильственный захват власти". Отмечается, что досудебное производство было начато 17 июля.

Адвокат Токтакунова считает вызовы на допрос Кылычбека Султана безосновательными.

"Кылычбек Султан говорил о том, что нужно объявлять импичмент на законных основаниях. Он не призывал выходить на улицы и захватывать власть", - сказала адвокат.



Ближе к вечеру 29 июля пресс-служба ГКНБ опубликовала релиз, в котором заявила, что Кылычбек Султан проходит свидетелем в рамках ранее возбужденного досудебного производства.

"В настоящее время в рамках ранее зарегистрированного досудебного производства проверяется несколько эпизодов, связанных с возможным злоупотреблением Кылычбеком Султаном должностным положением и служебным подлогом в бытность Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Корея.

27 июля 2020 года Кылычбек Султан был вызван в следственные органы ГКНБ Кыргызской Республик

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