Ситуация с COVID-19 обострилась во Вьетнаме

Вьетнамские власти велели многочисленным туристам покинуть город Дананг, приостановив все рейсы в этот город на 15 дней.
Во вторник правительство сообщило о том, что в выходные в городе Дананге было зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.
А днем ранее коронавирус был выявлен у 11 человек.
К началу пандемии Вьетнам ввел жесткие карантинные меры. По официальным данным, в стране с населением в 95 млн человек коронавирус был выявлен у 430 человек. Жертв не было.
В Азии растет число заразившихся коронавирусом.
В Гонконге выросло число заразившихся с тех пор, как были отменены карантинные меры. На протяжении 6 дней там регистрируется около 100 случаев ежедневно. В связи с этим власти запретили собираться людям в группы и обязали носить маски.
27 июля в Китае коронавирус был выявлен у 68 человек.
По подсчетам университета Джона Хопкинса, во всем мире от COVID-19 скончались 652 тысячи человек, общее число заразившихся достигло 16,3 млн человек.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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