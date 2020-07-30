Ситуация с COVID-19 обострилась во Вьетнаме

Вьетнамские власти велели многочисленным туристам покинуть город Дананг, приостановив все рейсы в этот город на 15 дней.

Во вторник правительство сообщило о том, что в выходные в городе Дананге было зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.

А днем ранее коронавирус был выявлен у 11 человек.

К началу пандемии Вьетнам ввел жесткие карантинные меры. По официальным данным, в стране с населением в 95 млн человек коронавирус был выявлен у 430 человек. Жертв не было.

В Азии растет число заразившихся коронавирусом.

В Гонконге выросло число заразившихся с тех пор, как были отменены карантинные меры. На протяжении 6 дней там регистрируется около 100 случаев ежедневно. В связи с этим власти запретили собираться людям в группы и обязали носить маски.

27 июля в Китае коронавирус был выявлен у 68 человек.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, во всем мире от COVID-19 скончались 652 тысячи человек, общее число заразившихся достигло 16,3 млн человек.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org