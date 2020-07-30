Шаирбек Маматокторов, медиаэксперт: «На сегодняшний день важнейший вопрос – здоровье населения»

Что изменилось? Что улучшилось? Болезней стало меньше?



— Мне непонятна кадровая политика правительства. С начала пандемии, за полгода дважды сменили министра здравоохранения. Что изменилось? Что улучшилось? Болезней стало меньше? Или лекарств стало больше, подешевели они? Нет!

Каждый новый министр, вместо того чтобы исправлять ситуацию в сфере здравоохранения, только разрушает. Эту отрасль в основном возглавляют представители фармо-мафии.

Каждый раз разрушенное пытается сгладить заместитель министра Мадамин Каратаев. Постоянно отвечает в регионах, в столице, на брифингах. Если этот человек проделывает всю работу, почему бы его не сделать министром?

Увидите, сейчас опять назначат человека, который ни на что не годен. По последним данным, сильно стараются привести на должность нынешнюю руководительницу ФОМС Боронбаеву. Возможно Боронбаева хороший человек, но пока не придет опытный специалист, народ будет истреблен…

Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 29.07.2020 / стр. 10, gezitter. org