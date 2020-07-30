Илим Карыпбеков, экс-глава ОТРК: «Боже, надели мозгами этих умничающих богатырей»

Господин Илим отреагировал на призыв кыргызских мигрантов в России избивать кыргызских девушек, которые встречаются с представителями других народов.
— Как выразился Познер, я с такими богатырями на одном поле с#ть не сяду.
Молодцы, богатыри! Решили вы сплотить кыргызов путем избиения девушек. Из-за таких «богатырей», как вы, кыргызский народ не будет развиваться, его честь будет растоптана, во всем мире кыргызов будут знать как дикарей, животных.
Эти девушки встречаются с представителями других народов потому, что развелось у нас «богатырей» вроде вас, которые сильны не умом, а кулаком. Потому что очень мало людей стараются, добиваются успеха своим трудом.
Если вы все будете умны, если будете трудиться днями и ночами, если будете уважать матерей, сестер, даже не посмотрите на них косым взглядом, не говоря о том, чтобы материть или избивать, будете вести себя как настоящие кыргызские джигиты, то эти девушки сами в первую очередь придут к вам.
Во-вторых, у многих сыновей кыргызов, прославившихся на весь мир, матери были представительницами других народов. В развитых, культурных странах всегда поддерживалось заключение брака между двумя разными народами. И у кыргызов было так же. Потому что так зарождается дружба, жизнь в согласии.
Что остается сказать? Боже, надели мозгами этих умничающих «богатырей».
Источник: газета «Майдан.kg» №24 от 29.07.2020 / стр. 10, gezitter. org
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