Сегодня в Кыргызстане День национального траура по погибшим от COVID-19

Сегодня в Кыргызстане День национального траура по жертвам пандемии COVID-19.
На всей территории страны, зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены национальные флаги.
Как сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма, запланировано проведение поминальных мероприятий.
«Известно, что президент прочитает поминальную молитву в память о погибших. Мероприятий с большим числом людей проводиться не будет», — уточнил 24.kg глава ведомства Азамат Жаманкулов.
Телерадиокомпаниям рекомендовано приостановить развлекательные мероприятия и программы в день траура. «От государственных СМИ мы получили подтверждение, что они пересмотрели сетку вещания», — добавил чиновник.
Напомним, что Указ «Об объявлении 30 июля 2020 года Днем национального траура в Кыргызской Республике» подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.
Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии в стране скончались более 1 тысячи 300 человек.
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