Ассоль Молдокматова вступила в «Ата Мекен»?

В Сети распространили список членов политсовета партии

Ведущая Ассоль Молдокматова, правозащитница Азиза Абдирасулова и директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова вошли в список членов политсовета «Ата Мекен». По крайней мере, если верить документу, распространившемуся в Сети.

Однако член партии Асия Сасыкбаева сообщила Vesti.kg, что этот список — фейк.

- В списке нашей партии нет Ассоль Молдокматовой и других лиц, которые указаны в фейковом списке, - пояснила она.

Напомним, партии «Ата Мекен», «Ак Шумкар», «Жаны Дем», КЛДП, а также депутат Рыскелди Момбеков и представитель движения «За зеленую экономику» Азамат Темиркулов объединились, чтобы поучаствовать в грядущих парламентских выборах вместе.

Vesti. kg