Ассоль Молдокматова вступила в «Ата Мекен»?

В Сети распространили список членов политсовета партии
Ведущая Ассоль Молдокматова, правозащитница Азиза Абдирасулова и директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова вошли в список членов политсовета «Ата Мекен». По крайней мере, если верить документу, распространившемуся в Сети.
Однако член партии Асия Сасыкбаева сообщила Vesti.kg, что этот список — фейк.
- В списке нашей партии нет Ассоль Молдокматовой и других лиц, которые указаны в фейковом списке, - пояснила она.
Напомним, партии «Ата Мекен», «Ак Шумкар», «Жаны Дем», КЛДП, а также депутат Рыскелди Момбеков и представитель движения «За зеленую экономику» Азамат Темиркулов объединились, чтобы поучаствовать в грядущих парламентских выборах вместе.
Vesti. kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!