 Всем переболевшим COVID-19 нужно время для реабилитации

Бишкек, "Саясат. kg". А для восстановления здоровья рекомендуются следующие советы:
«Практически, всем переболевшим нужно время для восстановления. Большинство людей отмечают затрудненное дыхание, одышка при физической нагрузке, быстрая утомляемость и общая слабость. Особенно нужна реабилитация для пациентов, которые перенесли заболевание среднетяжелой или тяжелой формы. Процесс восстановления у всех людей происходит по-разному», - сообщила директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Нурила Алтымышева.
➡️ По словам директора Центра, переболевшим очень важно соблюдать санитарные требования, такие как: ношение маски, гигиена рук, социальное дистанцирование.
А для восстановления здоровья рекомендуются следующие советы: ⤵️
☑️ Очень важно полноценно и сбалансированно питаться. Например, обильное питье (чай, морс, компоты), кисломолочные напитки (айран, кефир);
☑️ Нежирное мясо, мясо лучше варить в супы и бульоны, рыба
☑️ Фруктово-овощные пюре и зелень. Постепенно можно добавлять в рацион более калорийные продукты.
♻️ Физическая активность: медленная ходьба, прогулки на свежем воздухе не больше 30-ти минут в день, постепенно увеличивая время. Если вы занимаетесь спортом, со временем можете вернуться к ним.
♻️ Дыхательные упражнения можно проводить дома, самостоятельно. Каждый день по два-три раза выполнять гимнастику по 10-15 минут. Кроме того, нужно спать не менее 8 часов. Полноценный сон помогает укрепить иммунитет.
❌ Рекомендуется ограничить употребление жареной, соленой, копченной пищи, сахара и сладостей, сладких напитков. Отказаться от курения и употребления алкоголя.
❌ В период восстановления рекомендуется не переохлаждаться. Надо правильно одеваться и исключить контакт с холодным воздухом.
COVID-19: Республиканский штаб
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!