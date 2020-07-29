Всем переболевшим COVID-19 нужно время для реабилитации

Бишкек, "Саясат. kg". А для восстановления здоровья рекомендуются следующие советы:

«Практически, всем переболевшим нужно время для восстановления. Большинство людей отмечают затрудненное дыхание, одышка при физической нагрузке, быстрая утомляемость и общая слабость. Особенно нужна реабилитация для пациентов, которые перенесли заболевание среднетяжелой или тяжелой формы. Процесс восстановления у всех людей происходит по-разному», - сообщила директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Нурила Алтымышева.

➡️ По словам директора Центра, переболевшим очень важно соблюдать санитарные требования, такие как: ношение маски, гигиена рук, социальное дистанцирование.

А для восстановления здоровья рекомендуются следующие советы: ⤵️

☑️ Очень важно полноценно и сбалансированно питаться. Например, обильное питье (чай, морс, компоты), кисломолочные напитки (айран, кефир);

☑️ Нежирное мясо, мясо лучше варить в супы и бульоны, рыба

☑️ Фруктово-овощные пюре и зелень. Постепенно можно добавлять в рацион более калорийные продукты.

♻️ Физическая активность: медленная ходьба, прогулки на свежем воздухе не больше 30-ти минут в день, постепенно увеличивая время. Если вы занимаетесь спортом, со временем можете вернуться к ним.

♻️ Дыхательные упражнения можно проводить дома, самостоятельно. Каждый день по два-три раза выполнять гимнастику по 10-15 минут. Кроме того, нужно спать не менее 8 часов. Полноценный сон помогает укрепить иммунитет.

❌ Рекомендуется ограничить употребление жареной, соленой, копченной пищи, сахара и сладостей, сладких напитков. Отказаться от курения и употребления алкоголя.

❌ В период восстановления рекомендуется не переохлаждаться. Надо правильно одеваться и исключить контакт с холодным воздухом.

COVID-19: Республиканский штаб