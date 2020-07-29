Четыре милиционера, обвиняемые в применении пыток, получили условный срок

Ошский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых милиционеров.
Об этом сообщает Коалиция против пыток.
По данным организации, заместитель начальника ОВД города Кызыл-Кии Канатбек Жолдошов получил 7,6 года лишения свободы. Он также лишен права занимать руководящие должности сроком на год. Начальник отдела уголовного розыска Бактыяр Сыдыков приговорен к 8,6 года тюрьмы с лишением права занимать должности один год. Аналогичное наказание у оперативников Советалы Орунбаева и Кадырбека Кайымова.
Уточняется, что все получили условное наказание с испытательным сроком два года.
Напомним, что в 2013 году троих подростков задержали сотрудники Кызыл-Кийского ОВД с целью получить признательные показания. Милиционеры пытали мальчиков шокером, а также избивали их.
Родители пострадавших обратились в правозащитный центр «Кылым шамы».
За восстановление прав пострадавших и привлечение к ответственности сотрудников милиции юристам пришлось бороться семь лет.
По словам адвоката Таира Асанова, было очень много препятствий и угроз со стороны обвиняемых. Несмотря на то что прокуратурой города по факту применения пыток было возбуждено уголовное дело и несмотря на тяжесть совершенного деяния, милиционеры продолжали работать, пользуясь своим служебным положением, и пытались угрозами заставить адвоката отказаться от ведения дела.
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