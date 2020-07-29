COVID-19 не является сезонным заболеванием. Будет лишь одна большая волна COVID-19, - представитель ВОЗ

COVID-19 не является сезонным заболеванием.
Об этом журналистам во время онлайн-брифинга заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, пишет РБК.
«Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса», - отметила Харрис.
Она пояснила, что люди рассматривают пандемию через призму заболеваемости гриппом и поэтому думают, что коронавирус будет распространяться в виде волн.
«Несмотря на то, что это респираторный вирус, а респираторные вирусы раньше демонстрировали распространение в виде сезонных волн, конкретно этот ведет себя по-другому», - объявила Харрис. По ее утверждению, будет лишь одна большая волна COVID-19.
Она напомнила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маски, где требуется, оставаться дома, если наблюдаются симптомы заболевания, а контактировавших с зараженным нужно помещать на карантин. По словам Харрис, сейчас не все придерживаются этих мер, поскольку считают коронавирус сезонным и у них существует устойчивое убеждение, будто «лето не проблема». «Лето — это проблема. Вирусу не вредит любая погода», - предупредила Харрис.
АКИпресс
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