Количество избирателей в Кыргызстане на апрель 2020 года составило 3,38 млн человек

Количество избирателей в Кыргызстане на 16 апреля 2020 года составило 3 млн 385 тыс. 686 человек.
Об этом говорится в данных ЦИК.
Ошская область – 695 тыс. 397
Жалал-Абадская область – 627 тыс. 195 человек
Чуйская область – 558 тыс. 993 человека
Бишкек – 416 тыс. 980 избирателей
Иссык-Кульская область – 298 тыс. 716 человек
Баткенская область – 282 тыс. 822 человек
Нарынская область – 198 тыс. 697 человек
Таласская область – 152 тыс. 253
АКИпресс
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