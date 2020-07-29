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Подробности Общество Просмотров: 15

Количество избирателей в Кыргызстане на апрель 2020 года составило 3,38 млн человек

Количество избирателей в Кыргызстане на 16 апреля 2020 года составило 3 млн 385 тыс. 686 человек. Об этом говорится в данных ЦИК. Ошская область – 695 тыс. 397 Жалал-Абадская область – 627 тыс. 195 человек Чуйская область – 558 тыс. 993 человека Бишкек – 416 тыс. 980 избирателей Иссык-Кульская область – 298 тыс. 716 человек Баткенская область – 282 тыс. 822 человек Нарынская область – 198 тыс. 697 человек Таласская область – 152 тыс. 253 АКИпресс