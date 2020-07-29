От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 18 человек. Всего с марта умерли 1347 человек

За сутки скончались 18 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония.
Об этом 29 июля на брифинге в правительстве сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Из них:
- Бишкек – 9;
- Ош – 4;
- Чуйская область – 2;
- Ошская область – 1;
- Таласская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 1.
Всего с марта скончалось 1347 человек.
«Здоровье» (АКИpress)
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