От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 18 человек. Всего с марта умерли 1347 человек

За сутки скончались 18 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония.

Об этом 29 июля на брифинге в правительстве сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Из них:

- Бишкек – 9;

- Ош – 4;

- Чуйская область – 2;

- Ошская область – 1;

- Таласская область – 1;

- Иссык-Кульская область – 1.

Всего с марта скончалось 1347 человек.

«Здоровье» (АКИpress)