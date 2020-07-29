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В каких стационарах Бишкека сколько свободных мест? Данные на утро 29 июля

На 08:00 29 июля в стационарах Бишкека есть 1398 свободных койко-мест. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Список стационаров:

- Национальный центр фтизиатрии – свободных мест нет;

- Железнодорожная больница – 13 свободных койко-мест;

- Национальный хирургический центр – 21;

- Национальный госпиталь – 172 свободных койко-места;

- Интернат №1 – 90;

- Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения – 204;

- Городская клиническая больница №1 – 41;

- Ганси – 545;

- Интергельпо – 0;

- Интернат слепых и слабо видящих детей – 54;

- Отель «Discovery» – 27;

- Отель «Rixon» – 23;

- Медресе «Ынтымак» – 38;

- Республиканский центр наркологии – 90;

- Суворовское училище – 50;

- КГМА – 15;

- Национальный центр кардиологии и терапии – 15.

 

«Здоровье» (АКИpress)
 

           

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