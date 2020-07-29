В каких стационарах Бишкека сколько свободных мест? Данные на утро 29 июля

На 08:00 29 июля в стационарах Бишкека есть 1398 свободных койко-мест. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Список стационаров:
- Национальный центр фтизиатрии – свободных мест нет;
- Железнодорожная больница – 13 свободных койко-мест;
- Национальный хирургический центр – 21;
- Национальный госпиталь – 172 свободных койко-места;
- Интернат №1 – 90;
- Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения – 204;
- Городская клиническая больница №1 – 41;
- Ганси – 545;
- Интергельпо – 0;
- Интернат слепых и слабо видящих детей – 54;
- Отель «Discovery» – 27;
- Отель «Rixon» – 23;
- Медресе «Ынтымак» – 38;
- Республиканский центр наркологии – 90;
- Суворовское училище – 50;
- КГМА – 15;
- Национальный центр кардиологии и терапии – 15.
«Здоровье» (АКИpress)
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