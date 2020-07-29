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Подробности Общество Просмотров: 14

В каких стационарах Бишкека сколько свободных мест? Данные на утро 29 июля

На 08:00 29 июля в стационарах Бишкека есть 1398 свободных койко-мест. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Список стационаров: - Национальный центр фтизиатрии – свободных мест нет; - Железнодорожная больница – 13 свободных койко-мест; - Национальный хирургический центр – 21; - Национальный госпиталь – 172 свободных койко-места; - Интернат №1 – 90; - Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения – 204; - Городская клиническая больница №1 – 41; - Ганси – 545; - Интергельпо – 0; - Интернат слепых и слабо видящих детей – 54; - Отель «Discovery» – 27; - Отель «Rixon» – 23; - Медресе «Ынтымак» – 38; - Республиканский центр наркологии – 90; - Суворовское училище – 50; - КГМА – 15; - Национальный центр кардиологии и терапии – 15. «Здоровье» (АКИpress)

