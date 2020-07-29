Психолог о том, как появляется страх смерти у детей (и как его избежать взрослым и детям)

О том, как появляется страх смерти у детей и какие есть способы, чтобы справиться со страхом смерти у взрослых, - в этом материале.

О том, как пандемия и вся ситуация в стране, связанная с коронавирусной инфекцией, повлияла на усиление страха смерти у кыргызстанцев, вы читали в прошлом материале Kaktus.media. О том, как появляется страх смерти у детей и какие есть способы, чтобы справиться со страхом смерти у взрослых, - в этом материале. На вопросы редакции ответил психолог и гештальт-терапевт Виталий Пукаев.

Страх смерти у детей

С самого рождения у человека нет страха смерти. Маленькие дети чаще инстинктивно испытывают страх сепарации (отделения), то есть исчезновение родительской фигуры, осуществляющей уход и заботу о ребенке, равносильно смерти, и ребенок реагирует на это плачем, криком, отчаянием, протестом, всем своим поведением.



Поэтому оставленный надолго в одиночестве ребенок испытывает выраженный стресс. И забота о безопасности ребенка целиком лежит на его родителях или фигурах, их замещающих.

Постепенно ребенок растет и знакомится с миром через сказки, мультфильмы, рассказы, культурные особенности социума, формирует свое представление о жизни и смерти и во многом впитывает реакции значимых взрослых на угрозу жизни, формируется тип реагирования, например тревожный или фобический.

Ребенок в этот период учится бережности и осваивает свою агрессию, видит мертвых птичек, рыбок, бабочек, цыплят, приобретает собственный опыт потерь.

Мы не можем полностью уберечь своих детей от утрат, но мы можем научить их с этим справляться и проживать свои чувства по этому поводу.

Мифическое представление о смерти как о волшебном сне, из которого человека можно "оживить живой водой", постепенно меняется на более реалистичное, с пониманием невозвратности потерь. И в возрасте четырех-пяти лет он проходит один из важных кризисов развития: осознавание конечности жизни, в первую очередь смертность своих родителей и через них - угрозу потери собственной жизни.

Многие дети проживают этот период достаточно болезненно, с протестами и отказами принимать эту часть действительности, нарушением сна, тревожными сновидениями, особенно когда у родителей много собственных страхов по этому поводу и они не отвечают ребенку на поставленные им вопросы.

Поэтому для ребенка очень важен контакт с родителем, родительская устойчивость в данном вопросе и возможность диалога в зависимости от возраста ребенка.

Постепенно приходит смирение и принятие. С этого возраста страхи в отношении смерти так или иначе присутствуют в жизни человека, обостряясь в "кризисные периоды". Каждый такой период приносит новое понимание себя, ценности своей жизни, заставляет задуматься о смысле жизни и приоритетах. На протяжении жизни мы все время кого-то и что-то теряем, проживаем процесс утраты и реконструкцию собственной жизни без этого и двигаемся дальше. Каждый раз, сталкиваясь с утратой кого-то важного в своей жизни (близкие, дедушки, бабушки, родители, партнеры, друзья, одноклассники, соседи и т. д.) или потерей чего-то важного (здоровья, дома, отношений, профессиональной принадлежности и т. д.), человек задумывается и о смерти как таковой, и всегда параллельно - о жизни.

Одно не существует без другого. Если бы мы жили вечно, вряд ли бы мы ценили текущее.

Способы, чтобы справиться со страхом смерти

Ценить то, что есть, то, к чему мы привыкли и порой не замечаем практически, как, например, возможность дышать полной грудью, слышать ровное биение своего сердца, чувствовать жизнь, энергию внутри, опираться на органы чувств: видеть, слышать, прикасаться, пробовать.

Спрашивать себя время от времени: что важного сейчас происходит? Как я реагирую на текущее?

Помнить о способах самоподдержки.

Не забывать о своем теле, то есть о том, что происходит в теле и как оно реагирует на ситуацию.

Многие моменты звучат банально, но именно они составляют во многом наш ресурс: питание, сон, физическое состояние. То, что помогает справляться с текущими сложностями на уровне тела.

На уровне души - это сопричастность, поиск смысла в том, что я делаю, осознание своих внутренних процессов, возможность поговорить об этом с человеком, который способен тебя слышать и с которым можно быть искренним, самим собой.

Через литературу и искусство, через особенности культурных традиций взаимодействия со смертью, ритуалами погребения, траура и горевания, проживания утраты более близких и менее близких мы не только сталкиваемся со своей уязвимостью и с хрупкостью нашего мира, но и становимся более устойчивыми, проживая потери, так как есть вещи, изменить которые невозможно.

Есть культуры, в которых смерть не отрицается так активно. Тогда в определенной степени людям легче принять утраты. Если я внутри не просто допускаю присутствие смерти, а уважаю смерть и конечность так же, как и жизнь; размышляю не только через страхи, говорю об этом, интегрирую конечность в свою личность, "отпускаю" то, что не могу удержать, я более "готов" к встрече с утратами и принятию того факта, что все заканчивается, иногда совсем не в то время и не так, как я бы хотел.

Если же я уверен, что "со мной этого никогда не случится", скорее всего, я обрекаю себя на более глубокое разочарование. Есть замечательная книга на эту тему Ирвина Ялома "Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти" - своеобразный инструмент для борьбы со страхом смерти.

Возможно, прозвучит жестко, но, не проживая потери и не интегрируя это в личностный опыт, мы не мудреем и не взрослеем. Так и остаемся внутренними детьми. В вечных поисках родительской фигуры.

Смерть - это данность. Как воздух, рождение детей, солнце, день и ночь, зима и лето. Человек биологически создан так, что он может перенести и выдержать очень многое, в том числе прожить потерю самого дорогого и продолжать жить. Поэтому часто мы восклицаем: "Я этого не перенесу!", и на самом деле часто это звучит внутри как: "Мне ужасно сталкиваться со своей беспомощностью. Я не хочу, чтобы происходило так, как происходит! Я не хочу проживать это и утрату тоже!" И это такое очень тонкое и непростое место: видеть и признавать свои ограничения, свои возможности и невозможности; понимать и, главное, принимать, что ты сделал все, что мог, и дальше это за гранью твоих сил и возможностей, и что-то, что происходит - это совсем не так, как ты хотел, и не так, как ты бы выбрал, и зачастую потери наших самых дорогих и близких - это очень больно и очень несправедливо, это правда.

Как бы ни было печально и мы бы ни злились, но жизнь конечна. И пока никому не удалось уйти с нашей планеты живым или предсказать наверняка, когда именно и как это случится. Но попытками предсказать люди помогают себе справляться с тревогой и отчаянием, а также с беспомощностью. И это такое вот очень сложное место: с одной стороны, мы пытаемся всячески избежать потерь и столкновения с опытом смерти или угрозой потери, с другой - это часть естественного процесса жизни.

Есть то, на что мы влиять не в силах, а есть то, на что мы можем влиять и менять. И это процесс. Мы включаемся в него в поисках медикаментов, оказывая поддержку друг другу, эмоциональную, материальную, иногда просто побыв рядом с другим человеком, позаботившись о его нуждах и потребностях, если он не в состоянии, а у вас есть ресурс. Умение встречаться с этим опытом, по возможности регулировать интенсивность эмоций, приближаться к событию или отходить, дистанцироваться и даже отгораживаться, если совсем нет собственных ресурсов и сил, проживать этот опыт "кусочками", с поддержкой близких и друзей, терапевтов, а иногда и случайных людей, с которыми нас сводит судьба, - это очень важный навык. И это навык зрелой личности. И он индивидуален и неповторим, несмотря на внешнее сходство многих процессов.

Сейчас не просто сложное время для Кыргызстана. Это время интенсивных переживаний для каждого из нас, и это несет в себе глубинную трансформацию личности.

Трагедии и единство, потери и обретения, разочарование и принятие, беспомощность и сила человеческого духа, отчаяние и смелость - кто ты и каков ты в свете происходящего, становится особенно четко видно. Без прикрас. Фальшь видна за версту и без усилий, особенно для людей, которые способны видеть и мыслить. Это как в присутствии смерти очень хочется искренности и жизни, когда можно быть самим собой и по-настоящему ценить то, что имеем, и тех, кто рядом.





URL: https://kaktus.media/417709

