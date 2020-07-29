ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

В отличие от обычного гриппа коронавирус не имеет сезонного характера.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет РИА Новости.
«Люди все еще соотносят распространение COVID-19 с временами года. Нам всем нужно понять, что это новый вирус <…> и он проявляет себя по-другому», — сказала Маргарет Харрис.
По ее словам, в случае с эпидемией коронавируса не стоит говорить о первой и второй волне инфекции. «Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать», — пояснила представитель ВОЗ.
Харрис добавила, что самое лучшее – это «сровнять эту волну с землей».
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