Ученые предупредили о проблемах с сердцем после перенесенного коронавируса

Коронавирусная инфекция может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа, предупредили немецкие ученые.
Как пишет Daily Mail, в ходе исследования стало известно, что признаки поражений на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа.
Второе, проведенное в Германии исследование, исследование показало, что коронавирус поразил сердца больше половины пациентов, умерших от COVID-19.
Ученые пока не знают, насколько последствия коронавируса увеличивают риск сердечного приступа, инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний у людей. Однако исследования помогают объяснить, почему после выздоровления пациенты долгое время не могут избавиться от слабости в теле.
Авторы работы также считают, что врачам необходимо наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом даже после их излечения. По их мнению, если результаты дальнейших исследований будут аналогичными, то существует вероятность, что пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний.
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