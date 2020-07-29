Боронов: Выясняются причины заражения вирусом медицинских работников

Ведется расследование причин заражения вирусом медицинских работников в Кыргызстане.

Об этом 28 июля сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов во время брифинга:

«Мы изначально уделяли особое внимание заражению медицинских работников. К сожалению, они заражаются по различным причинам и это проблема. Если взглянуть на нынешнюю статистику, то ситуация улучшилась. Тем не менее мы проделываем работу, чтобы максимально защитить их от вируса. Сейчас спецслужбы, ученые из сферы медицины, иностранные эксперты изучают этот вопрос, выясняют, по какой причине медики заразились вирусом. И до этого мы изучали вопрос. Поручено выяснить, в чем заключается проблема – в защитных костюмах или в соблюдении правил».

По словам Боронова, в данное время у медиков хватает защитных костюмов. Поручено подготовить трехмесячный запас. 24 июля правительство выделило 300 млн сомов, чтобы подготовить защитные костюмы.

По официальным данным к 28 июля число заразившихся коронавирусом медицинских работников достигло 2 тысяч 691, из них 1 тысяча 520 вылечились. От коронавируса в Кыргызстане скончались 1 тысяча 329 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 33 тысяч 844 человек.

С 17 июля пневмония в статистике Кыргызстана учитывается как коронавирус.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org